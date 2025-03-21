Расчеты ЗРК «Бук-М2» на страже неба. Лучшее видео из зоны СВО

Эти комплексы позволяют сбивать различные типы целей на различных дальностях.

Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М2» группировки войск «Восток» продолжают бороться с разведывательными беспилотными аппаратами, ракетами и ударными дронами противника на южнодонецком направлении. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Работают зенитчики как поодиночке, так и в дивизионе, поражая цели даже на сверхмалых высотах. От обнаружения противника до его поражения — пара минут. Самолет, авиационная бомба или реактивный снаряд — один расчет молниеносно ликвидирует угрозу.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.