Расчеты ЗРК «Бук-М2» на страже неба. Лучшее видео из зоны СВО

Расчет «Бук-М2» отразил водушную атаку ВСУ
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
Эти комплексы позволяют сбивать различные типы целей на различных дальностях.
Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М2» группировки войск «Восток» продолжают бороться с разведывательными беспилотными аппаратами, ракетами и ударными дронами противника на южнодонецком направлении. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Работают зенитчики как поодиночке, так и в дивизионе, поражая цели даже на сверхмалых высотах. От обнаружения противника до его поражения — пара минут. Самолет, авиационная бомба или реактивный снаряд — один расчет молниеносно ликвидирует угрозу.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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