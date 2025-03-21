Памятники героям «Русского мира» установят в Крыму

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 46 0

Один из них посвящен бойцу СВО.

Памятники героям «Русского мира» установят в российских городах

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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В Крыму установят памятники героям «Русского мира». Об этом сообщил в беседе с агентством РИА Новости вице-президент Союза архитекторов Алексей Комов.

Он отметил, что в республике собираются установить два архитектурных сооружения. Один будет располагаться в Симферополе. Он посвящен бойцу СВО Владиславу Дорохину. Другой возведут в Севастополе — в честь ученого Николая Данилевского.

К слову, в 2024 году на Ходынском поле в Москве открыли памятник советскому летчику-испытателю Валерию Чкалову. Монумент создавал народный художник России Салават Щербаков. Он отметил, что это был большой и сложный проект. Идея появилась в начале 2000-х годов, но из-за ряда несостыковок завершить скульптуру вовремя не удалось. В итоге работа заняла полтора года.

На открытии также присутствовал и правнук летчика Игорь Чкалов. Он рассказал, что в планах у авторов проекта показать монумент в разных городах России.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Москве появится памятник бывшему президенту Азербайджана Гейдару Алиеву.

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Памятники героям «Русского мира» установят в Крыму

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