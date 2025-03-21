Российские военные продолжают эвакуацию мирных жителей из Константинополя под ДНР

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Несмотря на обстрелы ВСУ, очередная группа гражданских из семи человек была выведена из зоны боевых действий с помощью разведывательного дрона.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Военнослужащие группировки «Восток» продолжают эвакуацию мирных жителей из освобожденного села Константинополь в Донецкой Народной Республике.

Работа ведется несмотря на обстрелы Вооруженными силами Украины. Очередная группа из семи человек, неделями скрывавшаяся в подвалах без света, воды и еды, рискнула пешком добраться до населенного пункта Улаклы. Их маршрут корректировал разведывательный дрон, предупреждая о минных полях. На безопасной территории эвакуированным предоставили питание и медицинскую помощь.

Одному из жителей с осколочным ранением потребовалось особое внимание. Его рану обработали, после чего пострадавшего подготовили к транспортировке в больницу.

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