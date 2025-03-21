Масштабная операция: более 400 километров берега Черного моря очищены от мазута

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Спасатели очистили от мазута более 400 километров береговой линии Черного моря

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Водолазы подняли со дна не менее 140 тонн загрязненного грунта.

Уникальную операцию проведут в Черном море, чтобы достать со дна затонувшие части танкеров с мазутом. Вариант подъема утвердила Правительственная комиссия.

Проект разрабатывали несколько месяцев вместе с учеными. Действовать придется предельно аккуратно, ведь на морском дне находится еще почти четыре тысячи тонн нефтепродуктов. Чтобы справиться с этой сложной задачей, решили использовать особое инженерное сооружение.

«Решение (об использовании — Прим. ред) коффердама открывает перед нами два этапа. Первый — мы накрываем (танкеры — Прим. ред.) и гарантируем, что больше разлива не произойдет. Оставлять на дне мы ничего не собираемся. Поэтому дальше мы откачиваем (мазут — Прим. ред.). Сейчас мы занимаемся вопросом, каким образом, наука нам подскажет, легче будет откачать этот мазут, который находится в этих танкерах. После этого мы с помощью коффердама начнем утилизацию, а также будем утилизировать оставшиеся части уже без мазута», — сказал заместитель председателя Правительства РФ Виталий Савельев.

Только для одного сооружения потребуется примерно полторы тысячи тонн металлоконструкций. Министр транспорта отметил, что до осенних штормов хотят обеспечить локализацию затонувших частей, чтобы не допустить разлива. А уже в следующем году планируют поднять все элементы. Тем временем сотрудники МЧС и волонтеры очистили от мазута более четырехсот километров берега, а водолазы подняли со дна не менее 140 тонн загрязненного грунта.

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