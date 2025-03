Как во сне: почему турецкие сериалы свели россиян с ума

«Наши семейные ценности схожи!» — сошлись во мнении звезды на премьере сериала «Эль Турко».

Слухи о скором союзе с турецким кинематографом, толпы громких фанаток и уставший с дороги, но милый красавец Джан Яман — вот так в столице прошла премьера сериала, на которую восточная знаменитость приехала лично! Корреспонденту 5-tv.ru удалось эксклюзивно узнать, ревнуют ли звезды наших женщин к горячим туркам, что повергло в восторг Джана Ямана и почему турецкие сюжеты стали феноменом.

Турецкие сериалы — уже не просто жанр, это целое явление в кино, которое за глаза именуют «восточным голливудом». И глупо отрицать, что число российских наблюдательниц за любовными конфликтами экзотических героев только растет. Забавно, что обратного внимания от турков в сторону наших звезд мы не получаем.

«I don’t know nothing about Russian actors. Yuri Borisov? Who is it? (Я не знаю ничего о русских актерах. Юрий Борисов? Кто это? - Прим. ред.)» — смело заявляет турецкий актер Джан Яман.

А вот на Джана Ямана пришли посмотреть толпы красавиц, про которых, кстати, актер сказал: «Do you want me to be honest? Russian women are amazing and hot. (Хотите, буду честным? русские женщины восхитительные и горячие - Прим. ред.) ».

Не повод ли это для ревности?

«Да, мы в разных полях боремся. Турецкие мужчины у нас на экране, а мы в жизни. Понимаете, они недоступные, а мы преступные. Нас можно просто потрогать, а на Джана Ямана отстаивать очередь большую придется!» — отвечает блогер Андрей Савочкин.

Певица Анастасия Крайнова говорит: «Турция дает девочкам возможность почувствовать магию, поверить, что действительно бывают такие отношения, а на деле это все сказки!»

Есть мнение, что в здоровых отношениях находиться скучно. Наши мужчины, как правило, менее эмоциональны в силу прагматичности. У нас в России итак на сильный пол возложен большой груз ответственности и в перерывах между планированием будущего он, к сожалению или счастью, не успевает ради возлюбленной завоевать еще одно государство и вонзить в свое сердце кинжал во имя любви. Наши — реалисты, и поэтому заставляют женщин немного скучать, голодая по страстям.

«Думаю, что каждая девчонка, которая смотрит сериал, представляет себя на месте этих красавиц и хочет тоже эмоциональных качелей, какой-то драмы, расставания. Поэтому и турецкий мерзавец всем нравится!» — шутливо уверяет Азер Насибов, финалист шоу «Голос».

Среди поклонников турецких сериалов — не только женщины. Некоторые пары любят скоротать досуг за просмотром волнительных восточных драм.

Блогеры Слава и Настя Морозовы, пришедшие тоже воочию насладиться Джаном Яманом, — пример гармоничных и спокойных отношений.

«Идеально в тихих отношениях смотреть на страсть турецких сериалов. Лучше огонь смотреть по телеку, а дома, чтобы все спокойно и классно было», — единогласно отвечает пара Морозовых.

Выходит, что просмотр какого-нибудь блокбастера с Джаном Яманом может заменить и поход к психологу, и помочь выпустить непрожитую внутреннюю драму.

Но все-таки мир турков не так далек от нашего. Они тоже очень семейные, чтят законы, традиции — мы в этом похожи. Вот только выражаем свою любовь по-разному.