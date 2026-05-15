В Нижнем Тагиле судят мужчину, похитившего знакомого из-за долга в 1500 рублей

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 32 0

Обвиняемый сначала избил приятеля, а затем вывез его в безлюдное место.

В Нижнем Тагиле рецидивист похитил друга из-за долга

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Нижнем Тагиле 42-летнего мужчину обвиняют в похищении и изнасиловании человека из-за долга в 1500 рублей. Об этом 5-tv.ru сообщили в Ленинском районном суде.

По версии следствия, в октябре 2025 года в поселке Уралец подсудимый избил знакомого, сломав ему ребра. Затем злоумышленник силой затолкнул мужчину в багажник автомобиля и вывез в безлюдное место, где удерживал его силой. Пленнику удалось сбежать, когда похититель на время оставил его без присмотра.

Обвиняемый уже был неоднократно судим. Совсем недавно, в 2025 году, он вышел на свободу после 14-летнего срока за убийство.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Омске компания мужчин силой удерживала 14-летнего подростка в гаражном кооперативе и издевалась над ним. Мотивом такого жестокого поведения по отношению к несовершеннолетнему стал разбитый автомобиль, в который парень кинул камень. Сотрудники полиции продолжают проверку всех обстоятельств произошедшего.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+22° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
73.14
-0.20 86.29
0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:40
Опасные игры: отчим заставляет 14-летнюю падчерицу пить пиво на скорость
17:31
Панк-группу Pussy Riot* внесли в перечень террористов и экстремистов
17:20
Массовое отравление произошло в кадетском корпусе Красноярского края
17:19
В Нижнем Тагиле судят мужчину, похитившего знакомого из-за долга в 1500 рублей
17:08
Возлюбленная Эпштейна может выйти на свободу досрочно в обмен на его секреты
17:05
«Все согласовано»: завершилась подготовка визита президента России в Китай

Сейчас читают

Осада за забором: как справиться с назойливым соседом по участку
«Ночь музеев — 2026»: тайные ходы, рыцари и концерты до рассвета
«Настоящее чудо»: 11 человек вытащили из океана после крушения
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео