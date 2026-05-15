В Нижнем Тагиле судят мужчину, похитившего знакомого из-за долга в 1500 рублей

В Нижнем Тагиле 42-летнего мужчину обвиняют в похищении и изнасиловании человека из-за долга в 1500 рублей. Об этом 5-tv.ru сообщили в Ленинском районном суде.

По версии следствия, в октябре 2025 года в поселке Уралец подсудимый избил знакомого, сломав ему ребра. Затем злоумышленник силой затолкнул мужчину в багажник автомобиля и вывез в безлюдное место, где удерживал его силой. Пленнику удалось сбежать, когда похититель на время оставил его без присмотра.

Обвиняемый уже был неоднократно судим. Совсем недавно, в 2025 году, он вышел на свободу после 14-летнего срока за убийство.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Омске компания мужчин силой удерживала 14-летнего подростка в гаражном кооперативе и издевалась над ним. Мотивом такого жестокого поведения по отношению к несовершеннолетнему стал разбитый автомобиль, в который парень кинул камень. Сотрудники полиции продолжают проверку всех обстоятельств произошедшего.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.