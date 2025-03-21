«Начал задыхаться»: в России зафиксирован первый случай болезни легких от вейпа

Нулевым пациентом стал подросток из Томска, у которого врачи обнаружили характерные хрипы, напоминающие звук лопающегося попкорна.

В России зафиксировали первый случай хронического заболевания легких у курильщика вейпа. Нулевым пациентом стал подросток из Томска. Врачи обнаружили у него в груди характерные хрипы, напоминающие звук лопающегося попкорна.

Лечится ли заболевание EVALI и насколько вейпы опасны для здоровья, врачи рассказали корреспонденту «Известий» Ксении Солдатовой.

Первые случаи новой болезни вейперов официально подтвердили в Томске, но в клиниках других городов уверяют: проблема гораздо масштабнее. Они подобное лечат уже несколько лет.

Детский пульмонолог из Петербурга впервые с «попкорновой болезнью» или EVALI столкнулась еще в 2021 году. К ним поступил мальчик с поражением легких. Думали — рак, но результаты биопсии всех удивили.

«Мы отправляем результаты в референс-центр, и нам просто приходит ответ. Я никогда такого не читала. Они прямо пишут сразу, вейп-ассоциированное состояние», — рассказала педиатр, врач-пульмонолог Наталья Соломакина.

Оказалось, подросток курил вейп девять месяцев, и это вызвало поражения тканей легких. Это уже доказано: дым от жидкостей для курения, электронных сигарет и вейпов поражает бронхи и легкие. Ткани воспаляются, появляются рубцы. Пациенту становится тяжело дышать, возникает гипоксия. Часто к этому добавляется инфекция.

Денису 16 лет. Последние полтора года он курил и вейп, и электронные сигареты.

«У меня как признаки простуды проявлялись. То есть кашель, горло болело, появилась одышка, начал как будто задыхаться. Пролечили меня от пневмонии. Никаких результатов это не дало», — поделился пациент Денис.

Коварность EVALI в том, что по своим симптомам болезнь маскируется под ОРВИ, бронхит, пневмонию. Подсказать врачу могут специфические хрипы при прослушивании легких, похожие на звук лопающегося попкорна. Отсюда и название болезни. Но они бывают не всегда.

Подтвердить именно эту болезнь может только комбинированное исследование: КТ и биопсия. Ткани накапливают отравляющие компоненты. Но если случай острый, ограничиваются только компьютерной томографией.

В практике пульмонолога Сеченовского университета Светланы Чикиной тоже было уже несколько пациентов предположительно с EVALI. Она уверяет: урон от жидкостей для курения значительно серьезнее, чем предполагают.

«Используется токоферола ацетат — это форма витамина Е. Он разрушает сульфактан — это белковое вещество, которое изнутри выстилает наши альвеолы. Остальные химические вещества — кто-то из них вызывает воспалительные процессы, кто-то усиливает окисление», — рассказала доцент кафедры пульмонологии ИКМ ФГАОУ ВО первый МГМУ им. И. М. Сеченова Светлана Чикина.

По словам медиков, страдают не только легкие, но и центральная нервная система, печень. Ядом при вдыхании становится каждый компонент жидкости для курения. Главные в составе — пропиленгликоль и глицерин.

«Глицерин во время нагревания разлагается с образованием токсичных веществ, формальдегид, акролеин, и эти вещества обладают канцерогенным и раздражающим действием», — объяснил профессор кафедры генетики института фундаментальной медицины и биологии ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» Альберт Ризванов.

В России пока нет статистики по заболевшим, а вот в США EVALI регистрируют с 2019 года. И там уже больше 450 больных. Шесть пациентов умерли от «попкорновой болезни». Подобно COVID-19, у нее нет протокола лечения. Врачи лишь борются с симптомами.

«Глюкортикостероиды помогают уменьшить вот именно это воспаление. Конечно, пациенту будет требоваться низкопоточная оксигенотерапия через маску или через назальные конюли. Это обязательно, потому что такое поражение легких», — рассказала главный врач медицинского центра Мария Уянаева.

В худшем случае пациенту понадобится искусственная вентиляция легких, либо вообще пересадка легких. Даже если повреждения средние, на восстановление уйдут месяцы.