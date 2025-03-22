«Подорвал веру в мужчин»: Деми Мур не оправилась после развода с Эштоном Катчером
Деми Мур испытывает проблемы с самооценкой после измен бывшего мужа
Фото: www.globallookpress.com/Sebastian Moreira
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Причиной расставания стали измены бывшего мужа.
Актриса Деми Мур так и не оправилась после болезненного расставания с американским актером Эштоном Катчером. Об этом сообщило издание Radar.
Брак с актером разрушился еще в 2013 году, однако его последствия преследуют звезду по сей день. В мемуарах «Наизнанку» Деми откровенно рассказала о сложных моментах их отношений, включая выкидыш и измены бывшего мужа. Она призналась, что даже согласилась участвовать в сексе втроем, чтобы угодить ему.
Друзья актрисы уверены, что именно Катчер стал причиной ее внутренней пустоты.
«Он сильно повлиял на ее самооценку и, в конечном счете, подорвал ее веру в мужчин», — поделился источник Radar.
После разрыва с Катчером, звезда «Субстанции» так и не открыла своего сердца для новой любви, несмотря на мимолетные романы и отношения с ресторатором Дэниелом Хаммом. Даже слухи о романе с Эндрю Гарфилдом, который часто навещал ее дома, не смогли залечить рану, оставшуюся после предательства бывшего мужа.
Деми также переживает и профессиональные неудачи. На недавней премии «Оскар» она не получила заветную статуэтку, уступив ее молодой актрисе Майки Медисон, известной по фильму «Анора». Как сообщил Page Six, Мур тяжело переживает «поражение».
Ранее 5-tv.ru писал о том, что случайно найденный дневник Деми Мур вскрыл тайны ее прошлого.
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