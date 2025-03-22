«Подорвал веру в мужчин»: Деми Мур не оправилась после развода с Эштоном Катчером

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 29 0

Деми Мур испытывает проблемы с самооценкой после измен бывшего мужа

Кто виноват в неудачах в личной жизни Деми Мур

Фото: www.globallookpress.com/Sebastian Moreira

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Причиной расставания стали измены бывшего мужа.

Актриса Деми Мур так и не оправилась после болезненного расставания с американским актером Эштоном Катчером. Об этом сообщило издание Radar.

Брак с актером разрушился еще в 2013 году, однако его последствия преследуют звезду по сей день. В мемуарах «Наизнанку» Деми откровенно рассказала о сложных моментах их отношений, включая выкидыш и измены бывшего мужа. Она призналась, что даже согласилась участвовать в сексе втроем, чтобы угодить ему.

Друзья актрисы уверены, что именно Катчер стал причиной ее внутренней пустоты.

«Он сильно повлиял на ее самооценку и, в конечном счете, подорвал ее веру в мужчин», — поделился источник Radar.

После разрыва с Катчером, звезда «Субстанции» так и не открыла своего сердца для новой любви, несмотря на мимолетные романы и отношения с ресторатором Дэниелом Хаммом. Даже слухи о романе с Эндрю Гарфилдом, который часто навещал ее дома, не смогли залечить рану, оставшуюся после предательства бывшего мужа.

Деми также переживает и профессиональные неудачи. На недавней премии «Оскар» она не получила заветную статуэтку, уступив ее молодой актрисе Майки Медисон, известной по фильму «Анора». Как сообщил Page Six, Мур тяжело переживает «поражение».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что случайно найденный дневник Деми Мур вскрыл тайны ее прошлого.

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
84.64
0.24 91.43
-1.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

2:11
«Подорвал веру в мужчин»: Деми Мур не оправилась после развода с Эштоном Катчером
1:55
Заехал поужинать: в Петербурге иномарка влетела в ресторан быстрого питания
1:39
«Подготовки не было»: Сергей Лавров рассказал о переговорах в Эр-Рияде
1:20
«Очень поможет»: Галич дала простой совет беременным
1:03
Смертельное ДТП в Ленобласти: автобус съехал в кювет
0:50
ЮНЕСКО: из-за таяния ледников под угрозой находятся два миллиарда человек

Сейчас читают

«Очень поможет»: Галич дала простой совет беременным
Будьте добрее: прогноз Таро на неделю с 24 по 30 марта
«Древнейшей профессией была дипломатия. Сначала нужно договориться»: крылатые фразы Сергея Лаврова
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🧙Не всем повезло: что стало с актерами из Гарри Поттера
Новые правила для владельцев собак с 1 марта 2025 в России
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп