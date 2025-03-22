«Очень поможет»: Галич дала простой совет беременным

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 15 0

Ида Галич посоветовала беременным заниматься йогой и пилатесом

«Очень поможет»: Галич дала совет беременным девушкам

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

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Для женщин этот период долгожданный, но сложный, отметила телеведущая.

Телеведущая Ида Галич начала заниматься пилатесом и йогой, чтобы снять напряжение со спины в период беременности. В своем Telegram-канале она посоветовала подписчицам, планирующим завести ребенка, сделать то же самое.

«Я точно могу сказать, в этот раз моей спине много легче переносить беременность. Ежедневные мягкие тренировки и зарядки очень помогают снять напряжение с поясницы. Очень-очень советую всем, кто планирует беременность, ввести в свою жизнь немного пилатеса, йоги или растяжки. Это очень в дальнейшем поможет», — написала телеведущая.

Галич объяснила, что в период беременности будет сложнее приучить себя к дисциплине. Сделать тренировки частью своей жизни лучше заранее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Галич узнала пол будущего ребенка среди ледников Антарктиды. Там телеведущая устроила гендер-пати. В ходе праздника Ида и ее супруг, бизнесмен Олег Ледвич, узнали, что у них будет девочка.

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