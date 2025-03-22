Двойной агент: умер самый известный перебежчик из СССР Олег Гордиевский

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 546 0

Умер бывший сотрудник КГБ СССР Олег Гордиевский

умер самый известный перебежчик из СССР Олег Гордиевский

Фото: Reuters/Fiona Hanson

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ему было 86 лет.

В Великобритании на 87-м году жизни умер бывший служащий КГБ СССР Олег Гордиевский. Об этом сообщила британская общественная служба новостей Би-би-си.

В 1974 году Гордиевский стал двойным агентом. Он работал на британскую службу внешней разведки MI-6. Был завербован в 1970-х годах, еще не успев стать резидентом в Великобритании — это случилось в 1982 году. Спустя три года, в 1985, Гордиевского раскрыла и отозвали в Москву. Из столицы он сбежал с помощью MI-6. Они вернули его в Соединенное Королевство, где агент продолжил консультировать службы разведки Запада.

В сентябре того же Великобритания выслала из страны 31 советского дипломата. Все они были обвинены в шпионаже. Это решение — последствие бегства из СССР Олега Гордиевского. Советский союз ответил на это тем, что выслал из страны 25 работников британской дипломатической миссии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что умер легендарный американский боксер Джордж Форман. Спортсмену было 76 лет. Причины смерти не разглашаются.

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
84.64
0.24 91.43
-1.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

7:25
Над территорией России за ночь сбили 47 украинских беспилотников
7:05
Двойной агент: умер самый известный перебежчик из СССР Олег Гордиевский
6:46
Уиткофф передал Путину сигнал от Трампа о желании восстановить отношения
6:30
В МВД рассказали о мошеннической схеме с продажей лекарств по льготным ценам
6:12
Во Франции чиновницу отстранили за танцы под рэп с угрозами Макрону
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 марта для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Умер легендарный американский боксер Джордж Форман
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 марта для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Срок Агузаровой, дерзость Сюткина и склоки Хавтана: скандальные выходки «Браво» за 40 лет

Интересные материалы

🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🧙Не всем повезло: что стало с актерами из Гарри Поттера
Новые правила для владельцев собак с 1 марта 2025 в России
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп