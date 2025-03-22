Двойной агент: умер самый известный перебежчик из СССР Олег Гордиевский

Ему было 86 лет.

В Великобритании на 87-м году жизни умер бывший служащий КГБ СССР Олег Гордиевский. Об этом сообщила британская общественная служба новостей Би-би-си.

В 1974 году Гордиевский стал двойным агентом. Он работал на британскую службу внешней разведки MI-6. Был завербован в 1970-х годах, еще не успев стать резидентом в Великобритании — это случилось в 1982 году. Спустя три года, в 1985, Гордиевского раскрыла и отозвали в Москву. Из столицы он сбежал с помощью MI-6. Они вернули его в Соединенное Королевство, где агент продолжил консультировать службы разведки Запада.

В сентябре того же Великобритания выслала из страны 31 советского дипломата. Все они были обвинены в шпионаже. Это решение — последствие бегства из СССР Олега Гордиевского. Советский союз ответил на это тем, что выслал из страны 25 работников британской дипломатической миссии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что умер легендарный американский боксер Джордж Форман. Спортсмену было 76 лет. Причины смерти не разглашаются.