Названо время и место прощания с Ларисой Голубкиной

Вдова Андрея Миронова пережила его почти на 40 лет.

Прощание с покойной народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной состоится во вторник 25 марта в Театре Российской Армии. Предварительное время — 14:00, но оно еще может измениться. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщила Милена Авимская, директор театра.

«Я думаю, во вторник, мы еще не решили до конца. Во вторник в театре», — прокомментировала она соответствующий вопрос.

Дополнительно никаких комментариев Авимская давать не захотела. Лишь отметив, что Голубкина была замечательным человеком, который, к сожалению, сильно и тяжело болел.

Лариса Голубкина ушла из жизни на 86-м году. Известно, что последние годы она боролась с раком. Актриса широко известна советскому и российскому зрителю своей игрой в фильме «Гусарская баллада», а ее личная жизнь привлекала ярким браком с Андреем Мироновым. Супруга она пережила почти на 40 лет.

Свой 85-летний юбилей актриса отметила 9 марта. В январе в СМИ появлялись сообщения о том, что актрисе понадобилась помощь врачей на фоне ухудшения состояния.

Ранее 5-tv.ru писал, что Станислав Садальский рассказал о последних днях жизни Голубкиной.