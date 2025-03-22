Умер глава администрации Приморского района Санкт-Петербурга Алексей Никоноров

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 49 0

Его не стало на 52-м году жизни.

Умер глава администрации Приморского района Санкт-Петербурга Алексей Никоноров

Фото: пресс-служба администрации Приморского района Петербурга

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Ушел из жизни глава администрации Приморского района Санкт-Петербурга Алексей Никоноров. О смерти коллеги с прискорбием сообщил губернатор города Александр Беглов.

«После тяжелой болезни ушел из жизни глава администрации Приморского района Алексей Владимирович Никоноров. Выражаю глубокие соболезнования его родным, близким, друзьям, коллегам. Талантливый руководитель и организатор, надежный, деятельный хозяйственник, он внес большой вклад в развитие Приморского района», — передает слова Беглова пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга.

Чиновник также отметил, что благодаря усилиям Никонорова в Приморском районе только за прошедший год было введено в эксплуатацию рекордное количество школ и детских садов, а также реконструирован культурно-досуговый центр Максим.

Алексей Никоноров ушел из жизни на 52-м году жизни после продолжительной болезни. Других подробностей не разглашается. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во время юбилейного Международного фестиваля анимационного кино «Суздальфест» в Суздале скончался поэт, композитор и драматург Вадим Жук.

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