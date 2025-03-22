Над территорией Крыма был сбит беспилотник ВСУ

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов Срочная новость 35 0

Попытка атаки с украинской стороны была пресечена в районе 17:10 по московскому времени.

Над территорией Республики Крым был сбит украинский беспилотник

Фото: www.globallookpress.com/Yi LanÂ·asayage

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Над территорией Республики Крым около 17:10 по московскому времени был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат. Вражеский дрон был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации в своем официальном Telegram-канале.

На регионы РФ регулярно совершаются атаки с украинской стороны после начала специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ задействуют не только беспилотники, но и обстреливают у границы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на территории двух домов в Ростове-на-Дону введен режим чрезвычайной ситуации после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая произошла накануне. После удара дрона произошел взрыв, два человека пострадали.

В доме были выбиты стекла и рамы на нескольких этажах, шесть квартир и фасад здания получили значительные повреждения. На место происшествия оперативно приехали экстренные службы.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
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