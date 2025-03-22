Трамп приказал пустить все силы на разработку системы ПРО «Золотой купол»

США в экстренном порядке заняты разработкой новой системы противоракетной обороны под кодовым названием «Золотой купол». Как сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на свои источники, данная система будет предназначаться, в первую очередь, для защиты от дальнобойных ракет.

«Американские военные пытаются разработать систему обороны „Золотой купол“, которая сможет защитить страну от ракетных ударов большой дальности», — говорится в материале.

По мнению экспертов, «Золотой купол» будет функционировать по аналогии с «Железным куполом» — израильской тактической системой ПРО, предназначенной для защиты от неуправляемых ракет.

Сообщается, что Белый дом дал четкие указания финансировать разработку «Золотого купола» без каких-либо ограничений, так как данный проект является первоочередным для президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

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