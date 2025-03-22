Умер один из старейших звукорежиссеров «Ленфильма» Владимир Персов

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 30 0

Ему было 79 лет.

Умер один из старейших звукорежиссеров «Ленфильма» Владимир Персов

Фото: Пресс-служба киностудии «Ленфильм»

В возрасте 79 лет ушел из жизни заслуженный деятель искусств России и трижды лауреат премии «Ника», звукорежиссер киностудии «Ленфильм» Владимир Персов. Об этом сообщили в пресс-службе «Ленфильма» со ссылкой на его родных.

«Сегодня ночью не стало одного из старейших звукорежиссеров киностудии „Ленфильм“. <…> Владимир Маркович работал на киностудии с 1969 года. Он прошел все ступеньки профессии. „Ленфильм“ скорбит вместе с родными и близкими», — говорится в сообщении.

О времени и месте прощания с Персовым киностудия сообщит отдельно.

Владимир Персов начал свою карьеру в «Ленфильме» механиком по обслуживанию звукотехники. В дальнейшем он ассистировал звукооператора. Первая самостоятельная работа Персова в качестве звукооператора — фильм «Соперницы», снятый в 1985-м. Спустя год он начал сотрудничать с Александром Сокуровым, став продюсером картин «Молох» и «Телец».

Персов до конца своих дней работал в кино, а также занимался преподавательской деятельностью в Санкт-Петербургском институте кино и телевидения на кафедре звукорежиссуры.

В его фильмографии следующие картины — «Левша», «Дни затмения», «Одинокий голос человека», «Мать и сын» и многие другие.

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Умер один из старейших звукорежиссеров «Ленфильма» Владимир Персов

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