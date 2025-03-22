«Судили не политику»: почему Михалков решил создать Евразийскую киноакадемию

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 361 0

Михалков решил создать Евразийскую киноакадемию из-за предвзятости «Оскара»

Фото, видео: 5-tv.ru

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По мнению режиссера, в наши дни премия «Оскар» очень изменилась.

Народный артист РСФСР Никита Михалков получил «Оскар» во времена, когда судили кино, а не политику. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на вечере «Территория моей любви».

«Эта была другая страна. Все-таки судили кино, а не политику», — заявил режиссер.

Он отметил, что сейчас ситуация сложилась совершенно иная. К фильмам выдвигаются сомнительные требования, ленты оцениваются предвзято. Именно эта тенденция и привела Михалкова к решению создать Евразийскую киноакадемию.

«Сегодня это все очень изменилось. Именно поэтому мы решили организовать Евразийскую киноакадемию, в которую готовы и могут вступить и Китай, и Иран и наши страны ближнего зарубежья», — рассказал артист.

Евразийская киноакадемия — глобальный проект. Сам Михалков ранее заявлял, что она способна стать механизмом «политической самозащиты сущности евразийства», а также защиты культурных и нравственных традиций, которые объединяют страны Евразии.

«Причем премия дорогая, большая, мощная. Я очень верю, что как раз на эту премию мы будем брать те картины, которые соответствуют человеческому духу, человеческим традициям. Просто человеку, как божьему существу. Мы хотим это сделать отдельно, и мы это, Бог даст, сделаем», — поделился Михалков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что жена Михалкова о состоянии режиссера после новостей о госпитализации.

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