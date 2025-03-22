Четыре пожарных поезда привлекли к тушению нефтебазы на Кубани

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 37 0

К тушению нефтебазы на Кубани привлекли четыре пожарных поезда

К тушению нефтебазы на Кубани привлекли четыре пожарных поезда

Фото: © РИА Новости/Сергей Аверин

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Возгорание началось из-за падения обломков вражеского дрона.

Четыре пожарных поезда привлечены к ликвидации возгорания на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края. Об этом рассказал оперативный штаб региона в Telegram-канале.

«Поезда подвозят воду для заполнения пожарного водоема, расположенного на территории предприятия. Оперативные службы продолжают тушить один из горящих резервуаров на площади 1,2 тыс. кв. м, а также охлаждать остальные», — сказано в сообщении.

Кроме того, на месте происшествия работают 473 специалиста и 189 единиц техники. Площадь пожара удалось сократить с десяти тысяч квадратных километров до двух.

Пожар на территории нефтебазы разгорелся 19 марта. Это случилось из-за падения обломков дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Находящиеся на территории базы сотрудники были эвакуированы.

Спустя два дня на охваченной огнем нефтебазе произошел взрыв. Были ранены двое пожарных. Немногим позднее удалось потушить огонь в обваловании одного из резервуаров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что мощный пожар разгорелся возле железнодорожной станции в Петербурге.

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