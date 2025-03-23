Российские военные продолжают эвакуацию мирных жителей из города Суджа и ближайших поселков.

Это была неделя сбора урожая для наших бойцов, освобождающих Курскую область. Все, что производят заводы стран НАТО, все там, даже неповоротливые танки «Абрамсы».

Убегая из приграничья, всушники побросали всю технику и тяжелое вооружение. Иначе было не уйти, наши артиллеристы и операторы дронов выбивали весь транспорт, что двигался в сторону Сумской области.

По сути, очаги сопротивления остались только в трех населенных пунктах у самой границы — поселке Гуево, селах Олешня и Горналь. Их зачистка — вопрос времени. Вместе с тем, прикрывая бегство своих разрозненных частей, киевские формирования ведут неизбирательный огонь по оставленным позициям, то есть прямо по городам и селам.

В таких условиях, под непрекращающимися обстрелами идет эвакуация жителей, находившихся под оккупацией. Много работы у саперов — неразорвавшимися боеприпасами и минами, усыпаны дороги и огороды. Жизнь постепенно возвращается в эти израненные боевыми действиями поселки, и над грудами битого кирпича и покореженного железа уже звучит перезвон с чудом сохранившейся колокольни, сообщая благую весть — враг разбит, и не вернется на нашу землю. Подробности рассказывает корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

Так сейчас выглядят дороги в приграничье Курской области, это территории, которые наши подразделения освободили буквально неделю назад.

Некоторые участки забиты сожженной техникой ВСУ. Здесь и пикапы, и легкие броневики типа «Кирпи» и «Макспро», полноценные БТР австралийского и украинского.

А это карта с подбитой брошенной и затрофеенной техникой ВСУ. В общей сложности больше 1000 машин.

Украинское ТВ может и продолжает говорить, что отход организованный и на более выгодные позиции. Но даже ближайшие партнеры — британцы, обреченно констатируют — катастрофа паника, словно в фильме ужасов.

Ну а на освобожденных территориях не прекращается работа наших бойцов.

Сейчас наши подразделения продолжают прибывать в Сужду, в том числе подошли танкисты, которые занимают позиции и готовятся к работе. Находят брошенные укрепления ВСУ, те знали где ставить, там куда наши лишний раз стрелять не будут.

Продолжается эвакуация мирных жителей из города Суджа и ближайших поселков. Людей до сих пор находят в домах и в подвалах.

Кадры сняты бойцами группы «Пресса» спецназа «Ахмат» во время очередного поиска напуганных мирных жителей. Ко всем пытаются найти подход и помочь, чем могут.

Но иногда в подвалах или даже в группах на эвакуацию попадаются переодетые солдаты ВСУ, которые не успели сбежать.

Вот этот пример мужества и героизма украинской армии. В шапке, в натянутой балаклаве, с грустным лицом и паспортом нашей пенсионерки, который он украл в одном из домов, а после пытался пройти незамеченным. Кажется, где-то такое уже видели 80 лет назад.

И сколько еще таких «бабушек» — переодетых всушников — трусливо прячется по всей Судже в подвалах и разрушенных домах — большой вопрос.

Бежать врагам теперь точно некуда. Но некоторые пытаются да так, что лучше бы и не пробовали. Отдельные кусты так торопились вернуться на Украину что рванули через чистое поле.

На фоне освобождения Курской земли прошел очередной раунд пререговоров между Москвой и Вашингтоном, причем на самом высшем уровне — Владимир Путин более двух часов беседовал по телефону с Дональдом Трампом и лично обозначил те же существенные моменты, которые уже озвучил в прессе, комментируя американскую инициативу о заморозке боевых действий на 30 дней: как обеспечить контроль по всей линии боевого соприкосновения, как быть с принудительной мобилизацией на Украине и перевооружением ВСУ. Что делать с преступлениями, совершенными украинскими боевиками против гражданского населения Курской области?

Ключевым условием деэскалации Москва видит полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведданных Киеву. У нас, к сожалению есть горький опыт, когда киевский режим неоднократно саботировал и нарушал достигнутые договоренности. Почему сейчас может быть по-другому?

Обсуждали не только Украину, но и Ближний Восток, и экономику, вопросы ядерного нераспространения и глобальной безопасности, даже хоккей обсудили — решено провести матчи звезд, по типу Суперсерий времен холодной войны.

Главное, у сторон есть общее понимание, что должно быть некое комплексное, долгосрочное соглашение, как называет его Москва, с устранением первопричин конфликта. То есть «прочный мир», как называют его американцы. Следом после Кремля, Трамп позвонил в Киев. Диалог продолжается. Важен каждый нюанс.

В понедельник снова в Саудовской Аравии встретятся делегации: России, США и Украины. Пока не за одним столом: американцы развивают челночную дипломатию, беседуя с одними, потом с другими.

В Кремле не испытывают излишнего оптимизма. Трамп отстаивает не наши, а свои интересы. Америка увидела бесперспективность украинского проекта, решила все свернуть. А по возможности и компенсировать вложения. Сначала была идея сделки по редкоземельным металлам Украины. Киев ее сорвал хамством Зеленского в Овальном кабинете.

И Вашингтон выдвинул новые условия: полезные ископаемые плюс все электростанции. В том числе атомные. Причем речь идет именно о передаче объектов в американскую собственность, заявление на сайте Белого дома не оставляет пространства для иного толкования.

Да, власть в Вашингтоне новая. Но от этого коренные интересы США не изменились, мы по прежнему для них геостратегические противники. Просто после наших побед на поле боя разговаривать стали уважительно.

«Как было прежде, уже не будет, не надо плодить иллюзии», — обрисовал Владимир Путин расклад сил российским бизнесменам, когда приехал на съезд РСПП перед телефонным разговором с Трампом.

«Даже если и будет с той стороны какой-то жест, что что-то там предполагают снять, ослабить, можно ожидать, что найдется другой способ поддавить, вставить какие-то палки в колеса. Повторю: санкции, ограничения — это реальность существующего сегодняшнего нового этапа развития, в который вошел весь мир, вся мировая экономика. Глобальная конкурентная борьба обострилась и приобретает все более изощренный и при этом непримиримый характер», — сказал Владимир Путин.