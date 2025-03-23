Лидер политбюро ХАМАС Салах аль-Бардавил убит в результате авиаудара ЦАХАЛ

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 29 0

В результате авиаудара ЦАХАЛ убит лидер политбюро ХАМАС Салах аль-Бардавил

В результате авиаудара ЦАХАЛ убит член политбюро ХАМАС Салах аль-Бардавил

Фото: Reuters/Ramadan Abed

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Вместе с депутатом погибла его жена.

Один из руководителей политбюро ХАМАС погиб в результате авиаудара Израиля на юге сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба радикального движения в Telegram-канале.

«Депутат Салах аль-Бардавил и его жена погибли в результате израильской бомбардировки палаток, в которых размещались перемещенные лица, к западу от Хан-Юниса, к югу от сектора Газа», — сказано в сообщении.

О возобновлении боевых действий Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) на территории сектора Газа стало известно 18 марта. Более тысячи человек пострадали в результате израильских авиаударов. Число погибших достигло 310.

Известно, что администрация президента США Дональда Трампа была заранее уведомлена о возобновлении ударов по сектору Газа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в ХАМАС готовы рассмотреть прекращение огня в секторе Газа. Представители движения стремятся к полной приостановке боевых действий в городе, а потому выразили готовность «проявить гибкость» в ходе переговоров. Делегацию ХАМАС возглавил лидер переговорной группы организации Халиль аль-Хейя.

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