Правительство страны пополнило бюджет на пять миллиардов долларов.

Иностранные граждане в США за сутки приобрели более тысячи «золотых карт», гарантирующих получение постоянного вида на жительство (ВНЖ) в стране. Об этом сообщил министр торговли Соединенных Штатов Говард Латник на подкасте.

«Кстати, вчера я продал тысячу», — сказал он.

«Золотая карта» стоит пять миллионов долларов. Выходит, американское правительство пополнило бюджет на пять миллиардов долларов, продав тысячу экземпляров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему эмиграция миллионеров из США перед выборами закономерна. Объяснение простое: демократы во главе с экс-главой страны Джо Байденом завели страну в тупиковое положение, из которого состоятельные граждане видели лишь один выход — за границу.

Миллионеры покидают страну, опасаясь экономического кризиса и социальных волнений, которые могли бы перерасти в гражданскую войну. Кроме того, незадолго до выборов наблюдался рост эмигрантской преступности в США. Правоохранительная система была не в силах с этим справиться, полицейские уходили со службы. Права граждан в стране разрушались.