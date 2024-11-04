Богатые уже не плачут, а бегут: почему эмиграция миллионеров из США перед выборами закономерна

Политика демократов во главе с президентом Джо Байденом завела страну в тупик, из которого состоятельные американцы видят только один путь — на чужбину.

Богатые американцы бегут из страны из-за угрозы экономического коллапса и социальных волнений вплоть до гражданской войны, которые могут начаться в США после президентских выборов. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил политолог Евгений Михайлов, комментируя панические публикации в американских СМИ о начавшемся «массовом исходе» из страны миллионеров.

«Я абсолютно не удивлен тому, что богатые американцы собираются эмигрировать. Планирует эмигрировать и средний бизнес, доходы которого резко падают. Дело в том, что Демократическая партия завела страну в тупик, в огромные долги. Чтобы победить, она завезла миллионы незаконных эмигрантов, и мы сейчас уже наблюдаем, как в Америке участились погромы богатых районов. На улицах городов процветает наркомания и хозяйничают банды из бедных районов. Они грабят богатые кварталы, которые не может уже защитить полиция», — отметил эксперт.

Он добавил, что на фоне разгула эмигрантской преступности в США наблюдается абсолютный коллапс правоохранительной системы, когда полицейские уходят со службы, потому что их права не защищают, если они арестовывают или ликвидируют преступников. Причем делается это в угоду сиюминутным и субъективным политическим решениям.

В результате повсеместно в стране нарушаются права граждан, в том числе на свободу, на выражение воли. Все это вынуждает состоятельных американцев искать стабильности и защиты их интересов и капитала в других странах, отметил Михайлов.

«Богатые бегут, потому что вполне вероятно, и это предрекают многие, в США после выборов могут вспыхнуть мощные социальные волнения вплоть до гражданской войны. И не важно, кто победит, потому что ситуация кризиса уже запущена. Богатые понимают, что и правительство, и бедные слои населения, и маргинальные элементы будут „отрываться“ именно на богатых, которых остается все меньше», — пояснил политолог.

По мнению Михайлова, ожидать улучшения ситуации в США не стоит. Уже сейчас отчетливо видно, что в так называемых странах третьего мира развитие экономики идет лучше, чем в Америке, и именно сюда будут бежать как американские умы, так и деньги вместе с их владельцами.

«Ситуацию развернуть очень сложно. Трамп обещает, но демократы будут сопротивляться, если даже он победит. В стране создана ситуация коллапса и возможной гражданской войны», — заключил политолог.

Политическая нестабильность и растущий долг страны

О массовом бегстве из США богачей ранее начали сообщать американские СМИ со ссылкой на консалтинговые агентства. В частности, CNBC вышел с материалом о том, что рекордное число состоятельных граждан страны стали проявлять все большую заинтересованность в эмиграции в преддверии президентских выборов.

«Мы никогда не видели такого спроса, как сейчас», — процитировал телеканал одного из менеджеров консалтинговой компании Henley & Partners Доминика Волека.

По словам спикера, число богатых американцев, желающих покинуть США, выросло не менее чем на 30% в сравнении с 2023 годом. Свое намерение уехать они объясняют боязнью политических гонений и социальных беспорядков независимо от того, кто победит на президентских выборах в США.

Также в числе причин для отъезда американцы называют стрельбу в школах, антисемитизм, исламофобию и растущий долг правительства страны.

Значительный рост эмигрантских настроений среди зажиточной прослойки американцев подтверждает и компания Arton Capital. Результаты проведенного ею опроса показали, что целых 53% американских миллионеров собираются покинуть страну после президентской гонки, а 64% опрошенных заявили о желании получить золотую визу через программу резидентства за инвестиции за рубежом.

Наиболее привлекательным странами для эмиграции американские богачи считают Португалию, Италию, Мальту и Карибские острова.

Смена места жительства — это еще не эмиграция

Фото, видео: www.globallookpress.com/kati; Личный архив Юрия Светова; 5-tv.ru

В свою очередь российский политолог и журналист Юрий Светов призвал критически оценивать данные американских источников о массовом отъезде из США миллионеров. Он не исключил, что подобные публикации — не более чем предвыборные информационные вбросы.

«Я думаю, что это последние залпы информационной войны перед 5 ноября (день выборов президента США — Прим. ред.), попытка запугать избирателей. Вопрос только, кем. Может, запугивают Камалой Харрис, которая обещала повышение налога для богатых. А может, пугают Трампом, который непредсказуем и неизвестно, что затеет. Это только страшилки. Я верю в такие исследования, которые говорят: вот список людей, которые эмигрировали, а вот список компаний, которые перевели свой бизнес из Соединенных Штатов на территорию других государств», — заявил эксперт.

Светов рекомендовал не путать изменение места жительства с эмиграцией. Он напомнил, что американские богачи исторически жили в Европе, скупая замки и поместья обедневшего дворянства в Великобритании, Испании, Италии и Франции. При этом их бизнес оставался в Америке.

Сегодня же и вовсе вести дела в США куда выгоднее, чем в Европе, из-за более низких налогов и цен на энергоносители, отметил политолог. Поэтому считает Светов, у американских толстосумов нет объективных причин эмигрировать из своей страны.

«Еще при Трампе начался перевод европейского бизнеса в Америку, который продолжился при Байдене. Два года назад Макрон с чем приезжал к Байдену? Он просил пересмотреть законодательство, которое поддерживало перевод бизнеса из Европы, в том числе из Франции, в США. Что ему Байден сказал? „Гуляй лесом, нам это выгодно, мы так и делаем“. Поэтому, простите, но я не верю в эти цифры (данные об отъезде американцев из США — Прим. ред.)», — резюмировал Светов.

Он подчеркнул, что говорить о массовой эмиграции богатых граждан США можно будет только после того, как будет приведен список миллионеров, которые отказались от американского гражданства и переоформили бизнес в другую юрисдикцию.

Бегут не только богатые

Между тем появляется все больше подтверждений того, что о переезде из США задумываются уже не только богачи, но и рядовые американцы. Основная причина все та же: политическая нестабильность в стране и страх неизвестности после выборов президента США.

Так, о рекордно возросшем количестве желающих покинуть Америку граждан сообщила Джен Барнетт — основательница компании Expatsi, которая занимается консультированием по вопросам эмиграции.

По словам Барнетт, число планирующих уехать из страны американцев особенно увеличилось после дебатов кандидата на пост президента США Дональда Трампа с действующим главой государства Джо Байденом.

«После дебатов Байдена и Трампа наш трафик подскочил на 900%. За последние пару недель, когда цифры опросов резко изменились, спрос буквально взорвался», — цитирует главу Expatsi агентство Bloomberg.

Свои данные о желающих покинуть страну американцах привела и компания Henley & Partners. Она оказывает услуги получения гражданства и вида на жительство в различных странах за инвестиции, и по ее статистике количество подобных запросов с января по октябрь 2024 года оказалось больше, чем за весь 2023-й.

В свою очередь соучредитель компании Global Citizen Solutions Артур Сарайва назвал страны, которые американцы чаще всего рассматривают в качестве нового места жительства. В их числе Португалия, Греция, Италия, Япония и Таиланд.

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