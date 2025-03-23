«Кладбища переполнены»: Милявская рассказала о планах на свои похороны
Певица Лолита: я спокойно себя буду чувствовать развеянной в разных местах
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Певица выразила поддержку тем, кто заботится о своей смерти заранее.
Певица Лолита Милявская отказалась от престижного места на московском кладбище. Об этом артистка заявила в эфире одной из программ на федеральном канале.
«Кладбища переполнены. Куда там уже. Я не люблю жить тесно. Там уже через голову все перехаживают друг другу», — рассказала Милявская.
Вместо традиционного захоронения певица предпочла бы, чтобы ее прах был развеян в нескольких местах. Лолита подчеркивает, что не чувствует себя «персоной государственной важности», заслуживающей культового поклонения.
Кроме того, Милявская упомянула, что хорошие места на кладбище ныне стоят, как квартиры, и выразила понимание тех, кто решает этот вопрос заранее.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что певица Лолита прокомментировала отмену своего концерта в Казани, который должен был пройти 21 марта. Причиной отмены стало недовольство местных представителей власти сомнительной репутацией певицы.
Читайте также
47%
0.24 91.43
-1.03
Нашли ошибку?