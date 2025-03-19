«Чего прицепились»: Боня прокомментировала слова Чумакова о знакомстве с женой

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 50 0

Боня: слова Алексея Чумакова о знакомстве с Юлией Ковальчук были шуткой

Виктория Боня резко отреагировала на хейт в адрес Алексея Чумакова

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

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Знаменитая пара вместе уже 17 лет.

Блогер и телеведущая Виктория Боня осудила хейтеров певца Алексея Чумакова. Знаменитость прокомментировала скандал с исполнителем изданию VOICE.

По словам блогера, люди, которые негативно реагируют на слова Алексея Чумакова о начале отношений с женой, певицей Юлией Ковальчук, не имеют чувства юмора.

«Мне кажется, настолько очевидно, что человек сказал это по-дружески. Такое ощущение, что у нас сейчас за хвост хотят подтянуть кого угодно, лишь бы свое неудовлетворение внутреннее слить на кого-то. <…> Ну, понятное дело, что это сказано в виде шутки», — высказалась Виктория.

Боня напомнила, что звезды вместе уже 17 лет и у них двое детей. Блогер считает, что если бы кто-то из них, как утверждают хейтеры, действительно не уважал другого, то этот союз давно бы распался.

Она не понимает, почему все «прицепились» к словам Алексея, вместо того, чтобы радоваться за эту семью.

Негатив у многих интернет-пользователей вызвало интервью Алексея Чумакова журналистке Светлане Бондарчук. В нем он рассказал о параметрах, по которым когда-то выбирал вторую половинку.

«У меня тогда были критерии типа вдул бы или не вдул бы. Назовем так — вдул с последствиями», — заявил артист.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Погребняк прокомментировала шокирующие слова Чумакова.

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