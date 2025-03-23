Женщина погибла в результате взрыва в здании полиции в Одесской области

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Дарья Корзина
Дарья Корзина Срочная новость 45 0

Взрыв в отделе полиции Одесской области унес жизнь женщины

В Одесской области женщина погибла в результате взрыва в здании полиции

Фото: © РИА Новости/Стрингер

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На месте работают представители правоохранительных органов.

В Одесской области произошел взрыв в здании полиции, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщила национальная полиция Украины в своем Telegram-канале.

На месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов, выясняются подробности происшествия.

По информации украинского издания Страна.ua, перед взрывом женщина с пакетом вошла в здание полиции в Беляевке.

«Как пишут местные паблики, именно этот пакет и взорвался, а женщина погибла», — уточнило издание.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Ростовской области на трассе Морозовск — Цимлянск человек погиб в автомобиле после удара дронов ВСУ. Личность погибшего устанавливается. На месте работают службы МЧС и МВД, проводится проверка.

Также сообщалось, что на курском направлении вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли потери, составившие более 200 человек. Российская армия также уничтожила боевую машину пехоты, семь автомобилей, три бронемашины, семь артиллерийских орудий, квадроцикл и три миномета.

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