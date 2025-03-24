Президент Бразилии посетит Россию с официальным визитом в мае

После этого Лула да Силва отправится в Китай.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен в мае 2025 года посетить Россию с официальным визитом. Об этом сообщил специальный помощник бразильского лидера по международным вопросам Селсу Аморим в интервью газете Folha de S. Paulo.

«Президент приедет в Россию в мае, где у него состоится двусторонняя встреча с Путиным», — сказал он.

В этом же месяце президент Бразилии также посетит Китай, добавил Аморим.

Президент России Владимир Путин направил бразильскому коллеге официальное приглашение посетить празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Лидеры стран провели 27 января телефонный разговор, в ходе которого Лула да Силва ответил на приглашение согласием.

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