Силы ПВО уничтожили 28 украинских БПЛА над четырьмя регионами России
Над четырьмя регионами России были уничтожены 28 украинских дронов
Фото: © РИА Новости/Пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Вражеские дроны ликвидировали в период с 22:20 до 23:10 по московскому времени.
В период с 22:20 до 23:10 по московскому времени силами противовоздушной обороны (ПВО) было уничтожено 28 украинских дронов над четырьмя регионами России. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.
«В период с 22:20 до 23:10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сказано в сообщении.
Над территорией Ростовской области было ликвидировано 17 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Еще шесть — над Воронежской областью, четыре над Белгородской и один над Брянской.
В этот же день силы ПВО сбили украинские дроны над Курской и Белгородской областями, а также над территорией Крыма. Всего с 21:25 до 22:20 по московскому времени было ликвидировано семь беспилотников.
С момента начала специальной военной операции, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года, боевики ВСУ непрерывно атакуют российские регионы. Противник использует не только беспилотные летательные аппараты, но и наносит ракетные удары по населенным пунктам.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что один человек погиб из-за ударов БПЛА по Белгородской области.
Читайте также
47%
0.24 91.43
-1.03
Нашли ошибку?