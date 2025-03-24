Более 20 машин сгорели на стоянке во Владивостоке

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 41 0

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент возгорания.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; Telegram/Прокуратура Приморского края/prosecutor_pk ; 5-tv.ru

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На одной из стоянок во Владивостоке сгорело больше 20 автомобилей. Об этом в официальном Telegram-канале написали представители пресс-службы МЧС РФ по Приморскому краю.

По имеющимся данным, пожар в районе дома № 17 по улице Пихтовая устроил неизвестный. В ночное время злоумышленник проник на территорию стоянки и поджег одну их иномарок. Однако огонь быстро распространился на стоящие рядом авто. Общее число машин, охваченных огнем, составило 22.

В надзорном ведомстве пояснили, что произошедшее попало на ближайшие к месту инцидента камеры видеонаблюдения.

В настоящий момент личность подозреваемого устанавливается прокуратурой Первомайского района. Обстоятельства пожара также уточняются.

Известно, что на момент прибытия специалистов машины уже горели. В огне был уничтожен 21 автомобиль, а также один получил повреждения.

Пожар ликвидировали на площади в 150 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Ущерб выясняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что выброс нефтепродуктов из горящего резервуара произошел ночью под Краснодаром.

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