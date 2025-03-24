«Это все политический театр»: британские военные о планах Стармера по Украине

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 21 0

Британские военные назвали планы Стармера по Украине политическим театром

В Британии сочли «политическим театром» планы Стармера по Украине

Фото: Reuters/Alastair Grant

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Идея премьер-министра не нашла отклика ни на мировой арене, ни в пределах страны.

Планы премьер-министра Великобритании Кира Стармера по отправке на Украину миротворцев «коалиции желающих» — это «политический театр», уверены британские военные. Высокопоставленный армейский источник заявил The Daily Telegraph, что политик поторопился делать такие заявления.

«Нет никаких определенных конечных военных состояний или предположений военно-стратегического планирования. Это все политический театр… Стармер поторопился с разговорами о высадке войск на землю, не поняв, о чем говорит», — сказал источник.

Он подчеркнул, что заявления Стармера — причина, по которой все чаще поднимается вопрос об отправке на Украину самолетов и кораблей. Этот вариант гораздо вероятнее, ведь он не требует размещения базы на территории страны, заключил собеседник газеты.

Другой источник издания отметил, что Россия и США не поддерживают идею возглавляемой Великобританией коалиции.

Об отправке войск и самолетов на Украину после окончания конфликта Кир Стармер заговорил 15 марта. Немногим позже портал Unherd писал, что Лондон не сможет предоставить Украине помощь, ведь у него нет для этого ресурсов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Чехии заявили о готовности отправить военных на Украину.

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
84.64
0.24 91.43
-1.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

7:30
Су-34 уничтожил опорник боевиков ВСУ в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО
7:18
Огонь перекинулся на жилой дом: в ТЦ в Ростове-на-Дону вспыхнул пожар
7:15
«Это все политический театр»: британские военные о планах Стармера по Украине
7:00
В Париже пройдет суд над Жераром Депардье по делу о домогательствах
6:55
Женщина погибла в ДТП с автобусом и грузовиком в Амурской области
6:45
ВС РФ бьют по резервам боевиков ВСУ и отрезают пути снабжения в Харьковской области

Сейчас читают

«Аморальный поступок» — адвокат о действиях блогера Акима Апачева в Судже
«Никто не бил»: боевики ВСУ рассказали об отношении к ним в плену
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 марта для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🧙Не всем повезло: что стало с актерами из Гарри Поттера
Новые правила для владельцев собак с 1 марта 2025 в России
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп