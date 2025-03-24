Эрмитаж пригрозил запретить коммерческие съемки после инцидента с блогерами

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Оказалось, что девушки все-таки провели фотосессию для рекламы бренда, что строго запрещено на территории музея.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

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Скандал в Эрмитаже приобрел новый поворот. Девушки, которых не хотели пускать из-за слишком нарядного внешнего вида, как выяснилось, все-таки устроили там рекламную фотосессию. В социальных сетях они опубликовали фотографии с указанием бренда.

Так что бдительная сотрудница, на которую ранее обрушился шквал критики, не зря обратила на них внимание и потребовала оплатить коммерческую съемку. В Telegram-канале музея прокомментировали этот инцидент/

«Девушки заверили, что это не входит в их планы. После того как гостьи прошли контроль, они провели не просто фотосессию для личного блога, а фэшн-съемку с целью рекламы бренда. Такие съемки в музее запрещены. Как ни странно, в своем блоге одна из посетительниц пишет, что в музей их не пустили, хотя публикация проиллюстрирована видео и фотографиями из Эрмитажа», — сообщили сотрудники культурного учреждения.

В музее отметили, что деньги от коммерческих съемок идут на развитие Эрмитажа, а также на компенсацию стоимости льготных билетов.

Однако наглое поведение блогеров натолкнуло руководство на мысль полностью запретить съемки на территории комплекса. Интересно, что после официального заявления музея девушки удалили подпись к фото с указанием бренда.

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