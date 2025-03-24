«Запомните это богатство»: Бьянка решила уменьшить грудь
Певица Бьянка решила уменьшить грудь
Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; Instagram*/biankarnb; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
До этого певица сделала хирургическую коррекцию эстетики тела.
Певица Бьянка призналась, что решила уменьшить размер груди. Звезда рассказала об этом поклонникам в социальных сетях, отметив, что операция пройдет сегодня. Бьянка объяснила, что большой размер груди мешает ее физической активности, и поделилась, что хочет изменить ситуацию.
«Уже через час ложусь на операцию. Запомните это богатство. Мое родное. Шестой размерчик. Все красиво, никаких растяжек, но я захотела их уменьшить, чтобы, когда Татьяна прыгает, не было такого сильного эффекта», — рассказала певица.
Бьянка также добавила, что ее грудь всегда была предметом гордости, но теперь она готова пожертвовать размером ради комфорта.
Это не первая операция, на которую решилась певица. В марте 2024 года Бьянка уже делала пластику, потратив на нее почти три миллиона рублей. Тогда звезде провели процедуру по восстановлению эстетического вида живота и липоскульптурирование.
Перед тем как решиться на пластику, Бьянка похудела на 32 килограмма с помощью эндокринолога. Певица призналась, что у нее были гормональные проблемы, и для их решения она регулярно посещала клинику, где ей делали капельницы с витаминами. Эти процедуры помогли вывести лишнюю жидкость из организма и улучшить самочувствие. После этого звезда решилась на пластическую операцию.
Бьянка продолжает работать над своим образом, стремясь к комфорту и уверенности в себе. Ее решение уменьшить грудь стало еще одним шагом на пути к гармонии и здоровью.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что Борисова обвинила Чумакова в изменах Ковальчук.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ
47%
0.24 91.43
-1.03
Нашли ошибку?