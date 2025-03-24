«Запомните это богатство»: Бьянка решила уменьшить грудь

|
Анна Криушина
Анна Криушина 59 0

Певица Бьянка решила уменьшить грудь

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; Instagram*/biankarnb; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

До этого певица сделала хирургическую коррекцию эстетики тела.

Певица Бьянка призналась, что решила уменьшить размер груди. Звезда рассказала об этом поклонникам в социальных сетях, отметив, что операция пройдет сегодня. Бьянка объяснила, что большой размер груди мешает ее физической активности, и поделилась, что хочет изменить ситуацию.

«Уже через час ложусь на операцию. Запомните это богатство. Мое родное. Шестой размерчик. Все красиво, никаких растяжек, но я захотела их уменьшить, чтобы, когда Татьяна прыгает, не было такого сильного эффекта», — рассказала певица.

Бьянка также добавила, что ее грудь всегда была предметом гордости, но теперь она готова пожертвовать размером ради комфорта.

Это не первая операция, на которую решилась певица. В марте 2024 года Бьянка уже делала пластику, потратив на нее почти три миллиона рублей. Тогда звезде провели процедуру по восстановлению эстетического вида живота и липоскульптурирование.

Перед тем как решиться на пластику, Бьянка похудела на 32 килограмма с помощью эндокринолога. Певица призналась, что у нее были гормональные проблемы, и для их решения она регулярно посещала клинику, где ей делали капельницы с витаминами. Эти процедуры помогли вывести лишнюю жидкость из организма и улучшить самочувствие. После этого звезда решилась на пластическую операцию.

Бьянка продолжает работать над своим образом, стремясь к комфорту и уверенности в себе. Ее решение уменьшить грудь стало еще одним шагом на пути к гармонии и здоровью.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Борисова обвинила Чумакова в изменах Ковальчук.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
84.64
0.24 91.43
-1.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

13:41
Умер звезда фильма «Талантливый мистер Рипли»
13:30
Не заметил? Водитель автобуса озвучил причину жуткого ДТП в Крыму
13:19
В центре Москвы вспыхнул сильный пожар
13:13
«Будем живы»: над освобожденной Суджей впервые раздался колокольный звон
12:57
«Сохранение населения»: в РФ утвердили стратегию реализации семейной и демографической политики
12:38
Минобороны: ВСУ пытались атаковать нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская»

Сейчас читают

Противостояние в Турции выявило новое разногласие между США и ЕС
«Главный мой враг — алкоголь»: Ефремов во время суда пообещал никогда не пить
Противник бежал: как российские бойцы освободили Викторовку в Курской области
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🧙Не всем повезло: что стало с актерами из Гарри Поттера
Новые правила для владельцев собак с 1 марта 2025 в России
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп