«Любит повернуть налево»: Борисова обвинила Чумакова в изменах Ковальчук

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 46 0

Борисова обвинила Чумакова в изменах Ковальчук

«Любит повернуть налево, идиот»: Борисова обвинила Чумакова в изменах жене

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Телеведущая не постеснялась в выражениях в адрес певца.

Телеведущая Дана Борисова в грубой форме раскритиковала музыканта Алексея Чумакова за интервью журналистке Светлане Бондарчук, где он рассказал про начало отношений с певицей Юлией Ковальчук. Свое мнение она выразила в беседе с VOICE.

«Просто позорище! Идиот. И так никому не интересен. Так теперь хоть этим внимание привлек. Здесь 100% не пиар, просто человек патологический хам. И 100% видно, что проблемы в отношениях, потому что в нормальных отношениях таких выражений в адрес жены и матери детей просто не может быть в принципе», — рассказала VOICE Борисова.

Борисова уверена, что Чумаков постоянно изменяет своей жене. Однако свои громкие заявление ведущая ничем не смогла обосновать. По ее мнению, все у него написано на лице.

«У Чумакова на физиономии написано, что он любит повернуть налево и гулять, как следует», — говорит Борисова.

Знаменитость даже сравнила его с рэпером Natan, который изменял своей жене на глазах у тысяч телезрителей с блогером Лерчек и певицей Бьянкой.

После выхода интервью Алексея Чумакова Светлане Бондарчук в шоу-бизнесе разгорелся скандал. На протяжении долгих лет музыкант и его супруга Юлия Ковальчук считались одной из самых образцовых и долгоиграющих пар: они вместе уже 17 лет.

Многие ставили их в пример, говоря об их большой и чистой любви. Однако, как оказалось, начиналась эта сказка довольно прозаично. Чумаков честно признался, что не планировал никаких серьезных отношений, а когда начинал роман с Ковальчук придерживался лишь одного критерия: «вдуть или не вдуть».

Эта формулировка задела многих зрителей того интервью, в том числе коллег музыканта.

Ранее 5-tv.ru писал, что Боня прокомментировала слова Чумакова о знакомстве с женой.

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