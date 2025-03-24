Не заметил? Водитель автобуса озвучил причину жуткого ДТП в Крыму
Водитель автобуса в Крыму заявил, что врезался в грузовик из-за солнца
Фото, видео: МЧС РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Полиция проверяет, можно ли было предотвратить аварию.
Водитель автобуса, попавшего в смертельное ДТП в Крыму, заявил, что не заметил грузовик из-за яркого солнца. Кадры с его показаниями опубликовало МВД.
«Я не увидел прицеп — меня ослепило. Так и произошло столкновение», — рассказал мужчина на записи.
По данным полиции, водитель прошел освидетельствование — алкоголь в его крови не обнаружили. Теперь следователи выясняют, мог ли он предотвратить аварию, несмотря на погодные условия.
Однако ответственность водителя будет зависеть от того, соблюдал ли он скоростной режим и правила безопасности.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Крыму пять человек погибли в ДТП с автобусом и грузовиком. ДТП произошло рядом с селом Укромное под Симферополем на автодороге Симферополь — Евпатория. Сейчас движение на автодороге затруднено.
По предварительной информации МЧС РФ, количество пострадавших достигло 13 человек. Всего в автобусе находились 32 пассажира. По факту происшествия исполняющий обязанности руководителя ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю Евгений Руднев дал поручение возбудить уголовное дело. На место аварии выехали следователи.
47%
0.24 91.43
-1.03
Нашли ошибку?