Не заметил? Водитель автобуса озвучил причину жуткого ДТП в Крыму

Полиция проверяет, можно ли было предотвратить аварию.

Водитель автобуса, попавшего в смертельное ДТП в Крыму, заявил, что не заметил грузовик из-за яркого солнца. Кадры с его показаниями опубликовало МВД.

«Я не увидел прицеп — меня ослепило. Так и произошло столкновение», — рассказал мужчина на записи.

По данным полиции, водитель прошел освидетельствование — алкоголь в его крови не обнаружили. Теперь следователи выясняют, мог ли он предотвратить аварию, несмотря на погодные условия.

Однако ответственность водителя будет зависеть от того, соблюдал ли он скоростной режим и правила безопасности.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Крыму пять человек погибли в ДТП с автобусом и грузовиком. ДТП произошло рядом с селом Укромное под Симферополем на автодороге Симферополь — Евпатория. Сейчас движение на автодороге затруднено.

По предварительной информации МЧС РФ, количество пострадавших достигло 13 человек. Всего в автобусе находились 32 пассажира. По факту происшествия исполняющий обязанности руководителя ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю Евгений Руднев дал поручение возбудить уголовное дело. На место аварии выехали следователи.