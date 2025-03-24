Погоня за нарушителем в Париже закончилась аварией в духе фильма «Такси»

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В социальных сетях произошедшее сравнивают с эпизодами из культового боевика Люка Бессона

Фото, видео: 5-tv.ru

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Погоня в духе фильма «Такси» развернулась на улицах Парижа. Пьяный угонщик BMW с приятелями пытался оторваться от полиции, но водитель проехал на красный, машина не вошла в поворот и врезалась в дорожное ограждение на огромной скорости.

Полицейские один за другим въехали в машину нарушителя. Угонщики остались живы, незначительно пострадали стражи порядка.

В комментариях под видео пользователи вспоминают подобные кадры из фильма «Такси», где в ходе погони не менее эффектно сталкиваются несколько полицейских машин.

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