Погоня за нарушителем в Париже закончилась аварией в духе фильма «Такси»

Погоня в духе фильма «Такси» развернулась на улицах Парижа. Пьяный угонщик BMW с приятелями пытался оторваться от полиции, но водитель проехал на красный, машина не вошла в поворот и врезалась в дорожное ограждение на огромной скорости.

Полицейские один за другим въехали в машину нарушителя. Угонщики остались живы, незначительно пострадали стражи порядка.

В комментариях под видео пользователи вспоминают подобные кадры из фильма «Такси», где в ходе погони не менее эффектно сталкиваются несколько полицейских машин.