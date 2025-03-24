Умер звезда фильма «Талантливый мистер Рипли»

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 19 0

Итальянскому актеру Джанфранко Барра было 84 года.

Умер звезда фильма «Талантливый мистер Рипли»

Фото: kinorium.com

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В Италии в возрасте 84 лет умер актер Джанфранко Барра. Об этом сообщает портал IMDb. Известный сценарист и продюсер ушел из жизни накануне — 23 марта.

Пока нет информации о причине смерти знаменитости. Барра умер в столице государства — Риме, где родился 5 апреля 1940 года. Мировую известность актеру принес фильм «Талантливый мистер Рипли».

С 1960-х годов Барра начал свою актерскую карьеру — сначала служил в различных итальянских театрах, а позже ему доверили роли в кино и на телевидении. На его счету около 120 кинокартин, из них наиболее известные — «Монахиня в бегах», «Дом из кошмарного сна», «Убийство на кладбище этрусков» и «Белая редиска».

Комедийный актер также получал небольшие роли в рекламе. Благодаря небольшим, но запоминающимся сценкам, он стал известен на всю Италию. Образование получил в римской Академии драматического искусства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в возрасте 79 лет ушел из жизни заслуженный деятель искусств России и трижды лауреат премии «Ника», звукорежиссер киностудии «Ленфильм» Владимир Персов. О времени и месте прощания с Персовым киностудия сообщит отдельно.

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