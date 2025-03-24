«Все жалуются на боль»: врач развеял распространенный миф об инфарктах

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 42 0

Кардиолог Моргунов: инфаркт у мужчин и женщин протекает одинаково

Врач опроверг распространенный миф об инфарктах

Фото: 5-tv.ru

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Симптомы зависят от особенностей анатомии сосудов и сердца.

Симптомы инфаркта у мужчин и женщин проявляются одинаково. Об этом в беседе с Lenta.ru заявил врач-кардиолог Денис Моргунов.

«Существуют исследования, опровергающие убеждение, что у мужчин яркая симптоматика инфарктов, а у женщин — смазанная. Опираясь на собственный опыт, скажу, что все поступающие в стационар пациенты жалуются на боль и четко описывают симптомы приступа», — рассказал эксперт.

Вторым мифом о сердечном приступе, который развеял врач, является убеждение, что женщины менее подвержены инфарктам. На самом деле, до наступления менопаузы риск инфаркта у женщин действительно ниже, чем у мужчин того же возраста. Однако, с годами или при приеме оральных контрацептивов (КОК), этот риск может существенно увеличиваться.

Кардиолог также отметил, что признаки инфаркта у разных людей могут проявляться по-разному в зависимости от анатомии сосудов и сердца, состояния поврежденных участков и других факторов.

Однако в целом клиническая картина приступа сердечной мыщцы остается схожей для большинства пациентов, что позволяет врачам распознать проблему на ранней стадии.

Развенчивая мифы, врач призвал людей не полагаться на стереотипы, а быть более внимательными к своему здоровью, не игнорировать возможные симптомы и своевременно обращаться к специалистам.

Ранее 5-tv.ru писал, что нейросеть помогает российским кардиологам искать поврежденные ткани сердца.

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