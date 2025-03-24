Журналисту «Известий» не предоставили слова на брифинге Каллас в Иерусалиме

Журналисту «Известий» Никите Кулюхину не разрешили задать вопрос на совместной пресс-конференции верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза (ЕС) Каи Каллас и главы МИД Израиля Гидеона Саара в Иерусалиме. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Кулюхин на мероприятии сидел с поднятой рукой, однако модератор конференции проигнорировал его, не дав задать вопрос. Кроме того, на брифинге находился и журналист телеканала RT, которому также не предоставили слова.

Недавно в израильском сегменте интернета началась настоящая травля журналиста Никиты Кулюхина. Произошло это после пресс-конференции МИД Израиля, где журналист имел неосторожность поинтересоваться у местного министра иностранных дел Гидеона Саара, следует ли ждать от израильской стороны осуждения киевского режима за восхваление пособников нацистов времен Холокоста.

За этот вопрос российского журналиста назвали пропагандистом и запретили ему в дальнейшем посещать правительственные мероприятия.

Однако, как отметил Кулюхин, израильский портал «Седьмой глаз» уже больше года пытается дискредитировать его работу. Журналист объяснил эту неприязнь своим желанием рассказывать правду о России.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Кулюхин подал в суд на израильские СМИ за дезинформацию о себе.