Мачеха покусанного двумя хаски мальчика похитила собранные на его лечение деньги

Бывшая жена Валентина Королева, отца ребенка, на которого в конце февраля напали две хаски, похитила деньги, собранные на его лечение. Об этом мужчина рассказал 5-tv.ru.

Со счета были украдены три миллиона рублей. Эти деньги семье присылали неравнодушные люди со всей страны. Для снятия денег женщина воспользовалась генеральной доверенностью, оформленной еще в 2018 году.

«Я не думал, что она воспользуется этой доверенностью, чтобы вот так поступить, снять со счета деньги, которые предназначались для лечения сына. <…>Вывела деньги со счета и не выходит на связь», — поделился отец пострадавшего мальчика.

Валентин считал, что доверенность стала недействительной, поле того как он сменил паспорт. Мужчина считает, что банк должен был проверить данные и не проводить операцию.

Сейчас отец ребенка пытается найти бывшую супругу и вернуть средства. По его словам, она не отвечает на его звонки. В банке, где был открыт счет, пока не прокомментировали ситуацию.

Нападение на мальчика произошло 26 февраля в СНТ «Авиатор» в Сочи. Ребенка сильно искусали две хаски, которых хозяин перед этим не кормил десять дней. Собаки съели у ребенка лицо.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что покусанного хаски мальчика вывели из комы.