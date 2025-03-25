«Память о нем будет свежа»: последние посты погибшего Александра Федорчака

Журналисту «Известий» было 28 лет.

Вернемся к трагическому известию, которое связано с гибелью на передовой журналиста «Известий» Александра Федорчака.

В одном из своих последних постов в Telegram он написал про человека, бывшего для него кумиром.

«Он никуда не ушел, просто взял творческую паузу. И судя по тому, что оставил после себя, не уйдет никогда, ведь память о нем будет вечно свежа в головах», — писал Федорчак.

Эти слова и о тебе, Саша.