«Память о нем будет свежа»: последние посты погибшего Александра Федорчака

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Александр Федорчак незадолго до гибели рассказал о своем кумире

Фото, видео: 5-tv.ru

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Журналисту «Известий» было 28 лет.

Вернемся к трагическому известию, которое связано с гибелью на передовой журналиста «Известий» Александра Федорчака.

В одном из своих последних постов в Telegram он написал про человека, бывшего для него кумиром.

«Он никуда не ушел, просто взял творческую паузу. И судя по тому, что оставил после себя, не уйдет никогда, ведь память о нем будет вечно свежа в головах», — писал Федорчак.

Эти слова и о тебе, Саша.

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