В Ирландии назвали Каллас «самой глупой в ЕС» после ее слов о России

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 27 0

Журналист Боуз раскритиковал слова Каллас о нанесении военного поражения России

Журналист Боуз назвал Каллас «самой глупой в ЕС» после ее слов о РФ

Фото: www.globallookpress.com/Sebastian Christoph Gollnow

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

По мнению аналитиков, глава Евродипломатии теряет свой авторитет.

Ирландский журналист Чей Боуз жестко раскритиковал не менее жесткие высказывания бывшего премьер-министра Эстонии, а ныне верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Каи Каллас. Порассуждавшей, в частности о нанесении удара по России. Ничем, кроме как низким уровнем умственных способностей политика, Боуз это назвать не смог. Он прокомментировал ситуацию в соцсети X.

«Самая глупая в Евросоюзе считает следующее: нужно нанести военное поражение континентальной сверхдержаве, обладающей самым большим и совершенным ядерным арсеналом на Земле… чтобы избежать третьей мировой войны. Именно с этим мы и имеем дело в Европе», — написал он.

Пресса и политологи в своих умозаключениях сходятся на мнении, что Каллас стремительно теряет свой авторитет. Так, итальянские СМИ обвиняют новую главу Еврокомиссии в добавлении проблем вместо решения. Источник всех ее неудач — одержимость Россией. В Германии журналисты пишут, что политик банально не справляется со своими обязанностями.

Так, Мая Каллас не смогла продвинуть идею о выделении военной помощи Украине на 40 млрд евро, хотя убеждала всех вокруг, что ее поддержат. В результате получила отказ от Венгрии, Италии, Испании, Португалии и Франции. Пришлось сократить объем фонда с 40 до пяти миллиардов евро, и взносы стали не обязанностью стран-членов Евросоюза, а инициативой по выбору.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что журналисту «Известий» не предоставили слова на брифинге Каллас в Иерусалиме.

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
83.87
-0.77 91.53
0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

8:21
«Они наши ангелы»: Ирина Понаровская исполнила песню на стихи Марии Захаровой
8:12
В Японском море начались тактические учения противолодочной авиации
8:05
В Ирландии назвали Каллас «самой глупой в ЕС» после ее слов о России
7:56
Мучители учителя: педагогов защитят от травли со стороны учеников
7:45
«Моя мечта сбылась»: Анна Пересильд сыграла первую главную роль в большом кино
7:30
Российские артиллеристы уничтожили пункт управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

Противостояние в Турции выявило новое разногласие между США и ЕС
«Будем добиваться реакции»: Захарова высказалась о смерти Александра Федорчака
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🧙Не всем повезло: что стало с актерами из Гарри Поттера
Новые правила для владельцев собак с 1 марта 2025 в России
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп