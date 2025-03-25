В Ирландии назвали Каллас «самой глупой в ЕС» после ее слов о России

По мнению аналитиков, глава Евродипломатии теряет свой авторитет.

Ирландский журналист Чей Боуз жестко раскритиковал не менее жесткие высказывания бывшего премьер-министра Эстонии, а ныне верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Каи Каллас. Порассуждавшей, в частности о нанесении удара по России. Ничем, кроме как низким уровнем умственных способностей политика, Боуз это назвать не смог. Он прокомментировал ситуацию в соцсети X.

«Самая глупая в Евросоюзе считает следующее: нужно нанести военное поражение континентальной сверхдержаве, обладающей самым большим и совершенным ядерным арсеналом на Земле… чтобы избежать третьей мировой войны. Именно с этим мы и имеем дело в Европе», — написал он.

Пресса и политологи в своих умозаключениях сходятся на мнении, что Каллас стремительно теряет свой авторитет. Так, итальянские СМИ обвиняют новую главу Еврокомиссии в добавлении проблем вместо решения. Источник всех ее неудач — одержимость Россией. В Германии журналисты пишут, что политик банально не справляется со своими обязанностями.

Так, Мая Каллас не смогла продвинуть идею о выделении военной помощи Украине на 40 млрд евро, хотя убеждала всех вокруг, что ее поддержат. В результате получила отказ от Венгрии, Италии, Испании, Португалии и Франции. Пришлось сократить объем фонда с 40 до пяти миллиардов евро, и взносы стали не обязанностью стран-членов Евросоюза, а инициативой по выбору.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что журналисту «Известий» не предоставили слова на брифинге Каллас в Иерусалиме.