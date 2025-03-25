В России могут запретить подкармливать бездомных животных

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 39 0

Депутаты Госдумы готовят поправки в законодательство.

В Госдуме предложили запретить подкармливать бездомных животных

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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В Госдуме предложили внести поправку в законодательство, которая бы запрещала подкармливать бездомных животных. Об этом передает РИА Новости.

«Физическим и юридическим лицам запрещается организовывать места для прикорма животных без владельцев, оставлять пищевые отходы, корма для животных без владельцев на территориях, определяемых законодательными актами субъектов РФ», — говорится в тексте поправки.

Вместе с тем парламентарии предлагают разрешить усыплять животных, если они причинили вред человеку.

Также депутаты хотят обязать регистрировать всех животных специальными несмываемыми метками. А также, чтобы владельцы сообщали о пропаже своего домашнего любимца в течение трех дней после исчезновения. В противном случае, при отлове это будет считаться как «умышленное незаконное избавление».

Как отмечает издание РБК, размер штрафов пока окончательно не установили. Однако их хотят повысить. Предварительно, минимальный порог будет составлять около трех или пяти тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в России для владельцев животных хотят ввести уголовное наказание.

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