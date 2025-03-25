Тарасова была права? Трусова взяла паузу в карьере из-за беременности

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 30 0

Александра Трусова взяла паузу в выступлениях из-за беременности

Беременная Александра Трусова взяла паузу в выступлениях до ноября

Фото: © РИА Новости/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

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Заслуженный тренер СССР говорила, что фигуристка больше не вернется на лед после родов.

Серебряная медалистка Олимпиады-2022 Александра Игнатова (в девичестве Трусова) взяла паузу в карьере из-за беременности. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

«Огромная благодарность всем людям за поддержку и все пожелания! Мы с Макаром все читаем, и нам очень приятно. Меня на шоу Вы, к сожалению, не увидите до ноября!» — написала фигуристка.

Спортсменка и ее супруг, вице-чемпион России Макар Игнатов, объявили о предстоящем пополнении на турнире шоу-программ «Русский вызов». Пара откатала романтичный номер, а в конце Трусова показала округлившийся живот.

Поклонники фигуристки желают ей благополучных родов, которые должны состояться в июле 2025 года. И с нетерпением ждут, когда она снова выйдет на лед. Однако сомнения прежде выразила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, когда в январе стали появляться слухи о возможной беременности Трусовой.

По ее словам, карьера Александры закончилась. Тем более, она считает, что та больше никогда не сможет вернуться в спорт.

«Ее карьера закончилась, и сейчас она собирается рожать. Вот и все. Сможет ли Трусова вернуться потом в спорт? Мне кажется, она никогда не сможет вернуться», — говорила тренер

Ранее 5-tv.ru писал, что действующая чемпионка РФ Аделия Петросян стала победительницей финала Гран-при России по фигурному катанию.

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