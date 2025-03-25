В Белграде протестуют против строительства отеля на месте разрушенного НАТО здания

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Оно пострадало в результате бомбардировок НАТО в 1999 году и напоминает о преступлениях альянса.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru

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Новая волна протестов охватила Сербию. В Белграде студенты собрались у Генштаба с призывом не допустить строительство отеля на месте этого исторического здания. Оно пострадало в результате бомбардировок НАТО в 1999 году и напоминает о преступлениях альянса.

Акцию приурочили к годовщине начала западной агрессии против Югославии. Постройка ранее имела статус культурного наследия, но в прошлом году его отозвали.

Демонстранты потребовали оценить законность этого решения. С флагами и плакатами они прошли по центральным улицам города.

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