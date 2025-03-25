Необычную световую спираль увидели в небе жители нескольких регионов России

Аналогичную картину наблюдали и в некоторых странах Европы.

Жители сразу нескольких российских регионов наблюдали в небе таинственное явление. Странные спирали увидели в Калининграде, Краснодаре и Ростове-на-Дону. Аналогичную картину заметили и в некоторых странах Европы.

Зарубежные журналисты и астрономы сходятся во мнении, что это, скорее всего, следы от сброса топлива ракеты SpaceX, которая стартовала накануне.

Специалисты отмечают: так называемый сброс топлива часто происходит до того, как вторая ступень аппарата войдет в атмосферу и сгорит. Подобную картину уже наблюдали в прошлом году.