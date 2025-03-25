Косачев о гибели военкора «Известий» Федорчака: «Целенаправленный обстрел тех, кто доносит правду»

ВСУ пытаются избавиться от всех, кто доносит до общественности правду, ведь она смертельно опасна для киевского режима.

Украинские националисты намеренно бьют по российским журналистам в зоне проведения спецоперации. И гибель корреспондента «Известий» Александра Федорчака — очередное тому подтверждение. Об этом заявил 5-tv.ru заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Он напомнил, что, согласно Женевской конвенции, журналисты в зоне боевых конфликтов, включая и военных корреспондентов, приравниваются к мирным жителям.

«Поэтому такие удары — это продолжение практики, чудовищной, нацистской практики киевских властей, которые бьют по мирному населению», — подчеркнул Косачев.

Сенатор указал, что растущее число погибших российских журналистов свидетельствует о том, что эти трагедии не являются случайными. Киевский режим делает это целенаправленно.

«Это целенаправленный обстрел тех, кто доносит правду о происходящем и на линии соприкосновения», — отметил он.

А ведь такая правда не нужна украинским властям, поскольку, как указал Косачев, она для них «смертельно опасна».

Корреспондент «Известий» Александр Федорчак погиб 24 марта в результате ракетного обстрела украинских боевиков в ЛНР. Известно, что журналист находился в этот момент в машине с коллегами — оператором телеканала «Звезда» Андреем Пановым, а также водителем съемочной группы Александром Сиркели. Никто из них, к сожалению, не выжил.

В результате обстрела пострадал и корреспондент «Звезды» Никита Гольдин, он получил тяжелое ранение. Известно, что боевики ВСУ нанесли удар по машине двумя ракетами HIMARS.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что СК РФ возбудил уголовные дела по факту ранения сотрудника ТАСС в Курской области.