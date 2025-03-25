Умер бывший тренер хоккейных клубов КХЛ Андрей Мартемьянов
В 2024 году он ушел в отставку с поста главного тренера ХК «Амур». Ему был 61 год.
Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев
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Умер бывший тренер клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Андрей Мартемьянов. Ему был 61 год. Об этом сообщило спортивное издание «Спорт-Экспресс».
Пока нет информации о причинах смерти тренера. Все подробности выясняются.
Мартемьянов стал главным тренером в 2011 году, заняв пост в екатеринбургской команде «Автомобилист». Его самый лучший результат был зафиксирован в 2019-м, когда команда вышла в четвертьфинал.
Хоккеист был мастером спорта международного класса. Еще будучи игроком, он становился чемпионом трижды — Европы среди юниоров в 1981-м, зимней Универсиады в 1989 году и мира среди молодежных команд в 1983-м.
В 2024 году он ушел в отставку с поста главного тренера хабаровской команды «Амур». Это было его последнее место работы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что телеведущий Константин Цивилев умер в своей квартире на Пятницком шоссе в Москве. Ему было 59 лет. Пока нет информации о причине смерти радио- и телеведущего, а также о дате и месте прощания с Цивилевым.
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