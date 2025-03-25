Зазнался после «Оскара»? Актриса Захарова прокомментировала отказ Юры Борисова общаться с журналистами

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 31 0

Елена Захарова: Юра Борисов не страдает звездной болезнью

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Из-за резкого взлета карьеры на артиста обрушилось слишком много внимания, уверена его коллега.

Актер Юра Борисов не страдает звездной болезнью. В этом уверена актриса Елена Захарова. В беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьерном показе сериала «Актерище» она прокомментировала отказ коллеги общаться с прессой.

По мнению Захаровой, из-за резкого взлета карьеры Борисову было уделено слишком много внимания.

«Может быть, просто одолели так? Я не знаю. Понятно, что у Юры Борисова сейчас, наверное, самая блистательная карьера, которая только может быть — мировая. Поэтому просто было очень много внимания, и он не успевал со всеми сфотографироваться. Я не думаю, что это звездная болезнь», — пояснила Захарова.

Саму актрису этот «недуг» также обошел стороной, уверена Захарова. Однако знаменитость не раз сталкивалась с коллегами, которые не хотели фотографироваться с поклонниками. В этих случаях актриса старалась объяснить другим артистам, что это не совсем правильное поведение.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Кологривый решил покорить Голливуд вслед за Борисовым.

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