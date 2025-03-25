Космическая загадка: почему галактики вращаются не так, как ожидали ученые

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Анна Криушина
Анна Криушина 42 0

Физик Лиор Шамир: наша Вселенная может находиться внутри черной дыры

Космическая загадка: почему галактики вращаются не так, как ожидали учёные

Фото: 5-tv.ru

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Представления о нашей Вселенной могут измениться.

Космический телескоп нового поколения «Джеймс Уэбб» представил данные, которые заставили мировое научное сообщество вновь заговорить о революционной гипотезе — возможности нахождения нашей Вселенной внутри черной дыры. Подробнее об этом рассказывается в материале aif.ru.

Наблюдения показали неожиданную аномалию: из 263 изученных галактик около 60% вращаются по часовой стрелке, в то время как остальные 40% — против. Это противоречит так называемому принципу изотропности, согласно которому распределение направлений вращения должно быть равномерным.

Физик Лиор Шамир из Университета Канзаса, проанализировавший эти данные, предлагает два возможных объяснения. Первое — наша Вселенная изначально родилась вращающейся, что хорошо согласуется с теорией «космологии черной дыры».

Согласно этой модели, вся наша Вселенная может быть внутренней частью черной дыры, которая сама находится в более крупной «родительской» Вселенной.

Второе возможное объяснение связано с особенностями наблюдения — движение Земли в космическом пространстве может влиять на то, как мы воспринимаем вращение далеких галактик. Некоторые из них могут казаться более яркими в инфракрасном диапазоне, создавая иллюзию преобладания определенного направления вращения.

Однако многие ученые, включая российского астрофизика Сергея Пилипенко из ФИАН, относятся к этим выводам с осторожностью. Они указывают на недостаточный объем выборки, а также на возможные методические ошибки в определении направления вращения. Кроме того, не учитываются другие факторы, которые могут искажать наблюдения.

Несмотря на скептицизм части научного сообщества, полученные данные, безусловно, представляют интерес и требуют дальнейшего изучения.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что петербургские ученые создали сверхпрочные полупроводники.

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Космическая загадка: почему галактики вращаются не так, как ожидали ученые

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