Подвиг журналиста: Александр Федорчак награжден за героизм посмертно

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Анна Криушина
Анна Криушина 37 0

Александра Федорчака посмертно наградили орденом «За верность долгу»

Подвиг журналиста: Александр Федорчак награжден за героизм посмертно

Фото: Вконтакте/Александр Федорчак/id136672419

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Соответствующий указ подписал глава Республики Крым.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов посмертно наградил корреспондента «Известий» Александра Федорчака орденом «За верность долгу». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Награда присуждена за безупречное исполнение профессионального долга, мужество и героизм, проявленные в экстремальных ситуациях, связанных с риском для жизни.

5-tv.ru

Александр Федорчак зарекомендовал себя как принципиальный и смелый журналист, работавший в условиях повышенной опасности.

По гражданской машине, в которой находился военкор «Известий», оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели 24 марта был нанесен прицельный удар двумя ракетами HIMARS, в результате чего все трое погибли.

Орден «За верность долгу» вручается за выдающиеся заслуги, связанные с проявлением мужества и самоотверженности. Награждение Федорчака подчеркивает признание его профессионального подвига и вклада в журналистику. Коллеги вспоминают Александра как талантливого репортера и чуткого друга, чьи материалы отличались глубиной и объективностью.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Луганске почтили память погибших при обстреле ВСУ журналистов.

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Подвиг журналиста: Александр Федорчак награжден за героизм посмертно

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