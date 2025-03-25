«За правду»: в Луганске почтили память погибших при обстреле ВСУ журналистов

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 25 0

В Луганске состоялось возложение цветов в память о российских журналистах

Фото, видео: Министерство цифрового развития ЛНР; 5-tv.ru

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В результате атаки боевиков скончался корреспондент «Известий» Александр Федорчак.

В Луганске состоялось возложение цветов в память о российских журналистах, погибших при обстреле ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития ЛНР.

«Сегодня журналистским сообществом собрались почтить память наших коллег, погибших за правду. „Известия“ и „Звезда“ всегда работали на нашей территории и показывали реальную картину происходящего», — прокомментировала замминистра цифрового развития ЛНР Александра Веселова.

Боевики ВСУ в очередной раз ударили целенаправленно по журналистам. Веселова отметила, что в данной ситуации, когда люди становятся жертвами насилия за то, что выполняют свою работу, молчать невозможно.

Прежде стало известно о гибели корреспондента «Известий» Александра Федорчака в зоне специальной военной операции. Журналист погиб 24 марта в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ в ЛНР. Военкор находился в этот момент в машине с коллегами — оператором телеканала «Звезда» Андреем Пановым, а также водителем съемочной группы Александром Сиркели. Никто из них, к сожалению, не выжил.

В результате обстрела также пострадал корреспондент «Звезды» Никита Гольдин — он получил тяжелое ранение. Известно, что боевики ВСУ нанесли удар по машине двумя ракетами HIMARS.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Госдуме призвали приравнять военкоров к ветеранам боевых действий.

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