«Подарки президента не продают»: Журова хранит полученную за Олимпиаду машину

Спортсменка призналась, что питает страсть к семейным реликвиям и раритету. Она надеется, что ее приз тоже будет передаваться по наследству.

Конькобежка, олимпийская чемпионка 2006 года, пятикратная чемпионка России по спринтерскому многоборью и заслуженный мастер спорта РФ Светлана Журова рассказала о своем любимом автомобиле и страсти к раритетным машинам как семейным реликвиям на премьере фильма «Жига. На полной скорости» в кинотеатре «Октябрь». История закручивается вокруг машины «Жигули», которая принадлежала деду главного героя. Решение продать машину оборачивается для него чередой судьбоносных событий.

После победы в Турине Журова получила подарок от президента Владимира Путина — автомобиль Lexus RX-350. Это первая машина, которую спортсменка заработала своим трудом, ее большая гордость. И хотя с тех пор прошло почти 20 лет, расставаться она все еще не готова. Дар стал для конькобежки символом ее победы. В 2007 году у Журовой угнали машину, но ее удалось вернуть. С тех пор как отличительный знак на ней появилась аэрография — олимпийские кольца.

«Она на самом деле такая машина с историей. Меня спрашивают, почему я ее не продала. Ну, потому что подарки президента не продают. Я сказала своему сыну: „Попробуй только ты ее кому-нибудь когда-нибудь продай“. Это наш раритет семейный, он пусть стоит, даже если будет уже на боку, он все равно должен остаться в нашей семье», — сказала спортсменка.

Светлана Журова в шутку называет себя Плюшкиным, но все же надеется, что ее уважение к вещам с историей передастся сыновьям. Есть вещи, считает знаменитость, которые должны оставаться в семье, и авто на эту роль прекрасно подходит. У ее друзей в гаражах хранятся раритетные «Победы» и «Волги», некоторые в оригинальном виде, другие с современной «начинкой», но все они превращаются в добрую память о старших поколениях, и это ценно.

«Здорово, когда кто-то в семье все-таки сохранил такие машины… Найдется, наверно, место, по возможности, если гараж такой есть. Мы же понимаем, что люди когда движутся, очень много передвигаются, сохранить „Жигули“, которые досталась от дедушки, крайне сложно», — рассуждает Светлана.

Российский автопром, особенно советских времен, кажется спортсменке выдающимся. Дизайн автомобилей тех лет, разных моделей, особенно ее впечатляет. Чтобы увидеть очередной шедевр, Журова посещает специализированные выставки. В Ленинградской области, к примеру, она посещала выставку женских машин — созданных специально для прекрасной половины человечества.

Такие коллекции, уверена звезда, необходимо видеть каждому. К тому же за зрелищем не нужно мчаться на другой континент. Все самое лучшее можно найти в своей стране. Кроме того, никогда не поздно начать коллекционировать самому. По мнению спортсменки, в любом доме, даже самом минималистичном, найдется место для семейной ценности и памяти.

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